Карнаухов: выращивать конкурентоспособного государственника – это одна из главных задач для РФ

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим политическую ситуацию вокруг Беларуси и России и взаимоотношения с Трампом. В эфире политолог и ведущий на «Соловьев LIVE» Сергей Карнаухов.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим политическую ситуацию вокруг Беларуси и России и взаимоотношения с Трампом. В эфире политолог и ведущий на «Соловьев LIVE» Сергей Карнаухов.
Сергей Карнаухов, политолог и ведущий на «Соловьев LIVE»:
Я думаю, что если появится неплохая государственная шашлычная от крупного государственного мясокомбината, это не так плохо. Я вообще считаю, что задача выращивать конкурентоспособного, талантливого и мотивированного государственника – это одна из главных государственных задач сейчас для Российской Федерации. То есть нас 30 с лишним лет убеждали, что государство должно исчезнуть. Вот мы этого добились, посмотрели, к чему это привело. Я, вы знаете, много раз сталкивался с людьми по своей службе с настолько талантливыми, что я вот все время сейчас уже оглядываюсь, они обгоняли время на десятилетия. При этом делали все без денег, на ограниченные ресурсы, создавали там уникальные абсолютно системы. И когда ты таких людей сейчас, вот я вспоминаю, я все время задаю вопрос тем, кто меня убеждает, а убеждают постоянно в том, что, вы знаете, государство не может быть эффективным участником экономических процессов, не надо этого делать. Я вообще этого не понимаю.
Ну представьте губернатора, например, берем субъекта федерации. Губернатор региона. Вот надо, кстати, попробовать поговорить с одним из них. Он берет и делает государственную строительную компанию, например, какой-нибудь в Вологодской области. Там замечательный губернатор Филимонов. Например, вот если бы он сделал такую корпорацию. Начинают строить жилье. Дальше он видит, реально он видит стоимость квадратного метра. Ему прибыль получать как государству не нужно. Ему надо, чтобы у него, вот его в регионе, появилось, не знаю, 20 тысяч молодых семей, у которых от пяти до восьми детей. Хорошая цель. И вот он берет и заселяет этих детишек туда. Начинает выдавать субсидии. Каждому из них дает работу. Устраивает в свои предприятия государственные. Учит, ну и так далее. Ну вот, вот это главная задача сейчас, которую... И это легко сделать на уровне субъектов федерации. Для этого наша администрация президента должна изменить KPI, так называемые критерии оценки. Пока, к сожалению, KPI по-другому устроен. У нас все субъекты федерации нацелены на избавление от государственной собственности. Это большая ошибка.