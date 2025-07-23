Карнаухов: выращивать конкурентоспособного государственника – это одна из главных задач для РФ

Сергей Карнаухов, политолог и ведущий на «Соловьев LIVE»:

Я думаю, что если появится неплохая государственная шашлычная от крупного государственного мясокомбината, это не так плохо. Я вообще считаю, что задача выращивать конкурентоспособного, талантливого и мотивированного государственника – это одна из главных государственных задач сейчас для Российской Федерации. То есть нас 30 с лишним лет убеждали, что государство должно исчезнуть. Вот мы этого добились, посмотрели, к чему это привело. Я, вы знаете, много раз сталкивался с людьми по своей службе с настолько талантливыми, что я вот все время сейчас уже оглядываюсь, они обгоняли время на десятилетия. При этом делали все без денег, на ограниченные ресурсы, создавали там уникальные абсолютно системы. И когда ты таких людей сейчас, вот я вспоминаю, я все время задаю вопрос тем, кто меня убеждает, а убеждают постоянно в том, что, вы знаете, государство не может быть эффективным участником экономических процессов, не надо этого делать. Я вообще этого не понимаю.