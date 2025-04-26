Был в отряде партизанского движения и освобождал Будапешт! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Меня зовут Бобрук Галина Федоровна. Хочу рассказать о семье моего дедушки. Мой дедушка Иван Демьянович Козловский родился в 1888 году в деревне Мостище Смолевичского района. Деревня расположена в живописном месте среди маленьких холмов, ныне недалеко от спорткомплекса «Раубичи». Участвовал в Первой мировой войне 1914 года. Из восьми детей осталось трое, два сына и дочь.

Старший сын Иван Иванович Козловский до войны поступил в Минский мединститут. Во время войны он остался в оккупированном Минске и наладил связь с партизанами, передавая в отряд медикаменты. Поздней осенью 1942 года Иван Иванович через связного передал очередную партию медикаментов и записку. По пути в партизанский отряд встретились немцы. Я не могу судить что там произошло, но медикаменты и записка оказались у немцев, также стало известно, где проживал дядя. Об этом стало известно Ивану Ивановичу, но, боясь за семью в которой он жил и в которой были дети, он принял решение остаться. Немцы схватили дядю и бросили в лагерь смерти Тростенец. Со слов дедушки, к ним приходила женщина с их деревни и видела дядю худого и замученного, просил хлеба. Потом с ее слов немец повел его и еще одного человека в неизвестном направлении, тот махнул рукой и больше его никто не видел. Дедушка неоднократно подавал в розыск, но все безрезультатно. На дядю пришло извещение, что пропал без вести.

Второй сын Ивана Демьяновича – Степан Иванович Козловский. Родился в 1925 году. Уже в 17 лет он вступил в ряды партизанского движения. С 15 августа 1943 года по июль 1944 года состоял в отряде руководителя подпольного и партизанского движения легендарного Александра Ивановича Мрочека. Степан Иванович дошел до Берлина, освобождал Будапешт, Варшаву. В Великую Отечественную Вентспилс стал последним городом, куда вошла Красная армия 10 мая 1945 года. Ситуация в Вентспилсе после освобождения была довольно напряженная. В составе внутренних войск дядя следил за поддержанием порядка в Вентспилсе. Вернулся Степан Иванович только в 1948 году. Эта война для него закончилась только через три года.