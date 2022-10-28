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Александр Лукашенко участвует во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

28 октября 2022 11:03
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Внеочередная сессия совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в формате видеоконференции. Участие в саммите принимает Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко участвует во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ-1

Встречу инициировала Армения, которая сейчас председательствует в организации. На повестке – ситуация в районе армяно-азербайджанской границы. Ожидается, что главы государств обсудят результаты работы миссии ОДКБ, направленной в названный район в сентябре 2022 года, и другие актуальные вопросы безопасности.

# ОДКБ # Александр Лукашенко # Фотофакт

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