В Минске возложили цветы к памятному знаку «Ахвярам Чарнобыля»

Сотни белорусов в этот день собираются у памятного знака «Ахвярам Чарнобыля», чтобы почтить память жертв той страшной катастрофы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый раз в эту скорбную дату мы вспоминаем о потерях, которые понесла наша страна. Делегации Совета Республики, Мингорисполкома, представители министерств и ведомств, общественных организаций и молодежь возложили цветы к монументу. В числе первых – ветераны Чернобыля.

Николай Варакса, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: Нас направили на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС в качестве руководителей передвижных радиологических лабораторий. Проводили работу по снижению получения радиоактивной дозы облучения отселяемого населения как с внешних источников, то есть загрязненной почвы, так и с продуктов питания.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Благодаря самоотверженности тех людей, первые минуты произошедшей аварии позволили избежать гораздо больших последствий, которыми могла бы обернуться эта беда для нашей страны. Мы не только чтим память тех, кто погиб, но и тех жителей, которые так или иначе почувствовали последствия той трагедии. Вся страна помогала им. И сейчас мы не забываем этих людей.

Только в белорусской столице проживает около четырех тысяч участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. В нашей стране созданы все меры социальной поддержки для тех, кто ценой жизни и здоровья встал на защиту человечества от невидимой угрозы. Все они получают всестороннюю господдержку, находятся в зоне пристального внимания социальных служб.