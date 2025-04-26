Прямой эфир

В Минске возложили цветы к памятному знаку «Ахвярам Чарнобыля»

26 апреля 2025 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотни белорусов в этот день собираются у памятного знака «Ахвярам Чарнобыля», чтобы почтить память жертв той страшной катастрофы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске возложили цветы к памятному знаку «Ахвярам Чарнобыля»-2

Каждый раз в эту скорбную дату мы вспоминаем о потерях, которые понесла наша страна. Делегации Совета Республики, Мингорисполкома, представители министерств и ведомств, общественных организаций и молодежь возложили цветы к монументу. В числе первых – ветераны Чернобыля.

В Минске возложили цветы к памятному знаку «Ахвярам Чарнобыля»-4

Николай Варакса, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС:
Нас направили на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС в качестве руководителей передвижных радиологических лабораторий. Проводили работу по снижению получения радиоактивной дозы облучения отселяемого населения как с внешних источников, то есть загрязненной почвы, так и с продуктов питания.

В Минске возложили цветы к памятному знаку «Ахвярам Чарнобыля»-6

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Благодаря самоотверженности тех людей, первые минуты произошедшей аварии позволили избежать гораздо больших последствий, которыми могла бы обернуться эта беда для нашей страны. Мы не только чтим память тех, кто погиб, но и тех жителей, которые так или иначе почувствовали последствия той трагедии. Вся страна помогала им. И сейчас мы не забываем этих людей.

Только в белорусской столице проживает около четырех тысяч участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. В нашей стране созданы все меры социальной поддержки для тех, кто ценой жизни и здоровья встал на защиту человечества от невидимой угрозы. Все они получают всестороннюю господдержку, находятся в зоне пристального внимания социальных служб.

# Авария на Чернобыльской АЭС # Артем Цуран

Другие новости рубрики

Все новости
Смогли сохранить човен XII века! Рассказываем, где его можно увидеть
26 апреля 2025 11:01

Смогли сохранить човен XII века! Рассказываем, где его можно увидеть

В каждом районе Минска прошли тематические субботники
26 апреля 2025 10:38

В каждом районе Минска прошли тематические субботники

Лукашенко об аварии на ЧАЭС: эта беда коснулась Беларуси и нашего народа больше, чем кого-либо
26 апреля 2025 10:31

Лукашенко об аварии на ЧАЭС: эта беда коснулась Беларуси и нашего народа больше, чем кого-либо