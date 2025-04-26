​У ГАИ в Беларуси появились инновационные фотофиксаторы нарушений

В ГАИ представили новинку года – измерительный комплекс «Оракул инсайт». Фотофиксатор нового поколения поможет выявлять нарушения на дорогах, а места, где установят прибор, обозначаться соответствующими знаками не будет.

Сообщается, что инновационный «Оракул инсайт» уже поступил на вооружение дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Прибор устанавливается на борту машины ГАИ, откуда и ведется автоконтроль за скоростью движения как в попутном, так и встречном потоках.

Устройство позволяет определять транспортное средство по типу и установленного для него скоростного ограничения. Если нарушение зафиксировано, то придет «письмо счастья».