БАТЭ на своём поле победил «Слуцк» в матче 6-го тура ЧБ по футболу

В футбольном чемпионате Беларуси прошли два матча 6-го тура, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«БАТЭ» на своем поле победил «Слуцк» со счетом 2:0. Лидер чемпионата «Славия» прервала победную серию. Мозыряне не смогли одолеть «Арсенал». На 75-й минуте нападающий «Славии» Андрей Соловей открыл счет. Однако спустя пять минут Александр Французов поразил ворота хозяев и принес «Арсеналу» ничейный результат – 1:1. Команда Ивана Биончика по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 14 очков. В случае победы «МЛ Витебска» над «Торпедо» в рамках этого тура новичок лиги станет лидером чемпионата.