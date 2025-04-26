Прямой эфир

БАТЭ на своём поле победил «Слуцк» в матче 6-го тура ЧБ по футболу

26 апреля 2025 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В футбольном чемпионате Беларуси прошли два матча 6-го тура, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«БАТЭ» на своем поле победил «Слуцк» со счетом 2:0. Лидер чемпионата «Славия» прервала победную серию. Мозыряне не смогли одолеть «Арсенал». На 75-й минуте нападающий «Славии» Андрей Соловей открыл счет. Однако спустя пять минут Александр Французов поразил ворота хозяев и принес «Арсеналу» ничейный результат – 1:1. Команда Ивана Биончика по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 14 очков. В случае победы «МЛ Витебска» над «Торпедо» в рамках этого тура новичок лиги станет лидером чемпионата. 

Также 26 апреля состоятся три поединка 6-го тура: «Нафтан» примет «Сморгонь», «Витебск» сыграет с «Гомелем», а в западном дерби сыграют «Неман» и брестское «Динамо».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира в китайском Луане
26 апреля 2025 11:12

Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира в китайском Луане

Белоруска Елена Титовец завоевала бронзовую награду в упражнении на брусьях на Кубке России
26 апреля 2025 11:09

Белоруска Елена Титовец завоевала бронзовую награду в упражнении на брусьях на Кубке России

Белорусские шашисты остались в числе главных фаворитов ЧЕ
25 апреля 2025 20:15

Белорусские шашисты остались в числе главных фаворитов ЧЕ