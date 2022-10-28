В Самарканде состоится 54-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики в эти дни принимает участие в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая проходит в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова накануне отметила, что ассамблея стала еще более эффективной площадкой для ведения открытого диалога и решения наиболее острых вопросов. Стороны подвели итоги текущего года и наметили будущий курс развития. 28 октября на повестке – 54-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Одна из главных тем – большой блок модельных законов электоральной тематики. Также депутатам и сенаторам представят и ряд других законопроектов. Ключевая цель – извлечь пользу для стран Содружества.