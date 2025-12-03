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Лукашенко полетит в Оман – зарубежная командировка Президента продолжается

03 декабря 2025 16:46
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Переговоры в Алжире 3 декабря не ставят точку в большой зарубежной командировки Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Далее она продолжится в Омане. 

Лукашенко полетит в Оман – зарубежная командировка Президента продолжается-2

В ближайшие дни запланирован ряд встреч для обсуждения в практической плоскости важнейших проектов двустороннего сотрудничества. 

Это работа в развитие переговоров на высшем уровне, прошедших в понедельник, 1 декабря. Запланирована также еще одна встреча Александра Лукашенко с Султаном Омана, которая и подведет итог всех состоявшихся переговоров.

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# Беларусь-Оман # Международная политика # Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента

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