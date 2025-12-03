Лукашенко полетит в Оман – зарубежная командировка Президента продолжается

Далее она продолжится в Омане.

Переговоры в Алжире 3 декабря не ставят точку в большой зарубежной командировки Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни запланирован ряд встреч для обсуждения в практической плоскости важнейших проектов двустороннего сотрудничества.

Это работа в развитие переговоров на высшем уровне, прошедших в понедельник, 1 декабря. Запланирована также еще одна встреча Александра Лукашенко с Султаном Омана, которая и подведет итог всех состоявшихся переговоров.

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