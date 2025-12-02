Перспективы очень серьёзные! Рыженков о сотрудничестве Беларуси и Алжира

Промышленная кооперация, континентальный хаб, схожесть во внешнеполитической позиции. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Это еще одно направление большого маршрута главы государства и новая точка на карте международных отношений нашей страны. Программа официального визита Александра Лукашенко в Алжире – обширная. В североафриканском государстве Президент будет работать 2 и 3 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипотношения между странами установлены в октябре 1995 года. Но это первый визит на высшем уровне в истории политического и экономического сотрудничества между Минском и Алжиром. Алжир имеет высокий экономический потенциал для белорусских производителей, в том числе в качестве хаба для выстраивания перспективных деловых связей с компаниями средиземноморского, арабского и африканского рынков. А схожесть внешнеполитических позиций и истории борьбы за свою независимость от коллективного Запада еще больше сблизит страны.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Перспективы нашего сотрудничества очень серьезные. Во-первых, это государство-единомышленник. Фактически мы выступаем на международной арене с единых позиций, что касается любых направлений жизни – и защиты устава ООН, и построения более справедливого многополярного мира, и защиты мирным путем решения вопросов в связи с международной повесткой дня. Вопросы ответственности европейских стран за колониализм и за геноцид – это также одно из связующих звеньев в нашей общей политике. Потому что для меня, честно говоря, достаточно был большой сюрприз.

Вот посетили мы музей. Французские власти в борьбе за независимость Алжира фактически подвергли геноциду около полутора миллионов человек. На самом деле, это глубокая рана до сих пор живет в обществе алжирском. Это сродни и нашим подходам к так называемой европейской демократии, которая именно такими способами пыталась привести демократию в такие страны, как Беларусь и Алжир. Поэтому мы очень хорошо понимаем, в принципе, темы развития. Мы очень хорошо знаем, что нас ждет там, в цивилизованной Европе.

Алжир в определенной степени самодостаточное государство, один из лидеров добычи энергополезных ископаемых – газ, нефть. Но в то же время, столкнувшись с таким отношением со стороны Европейского союза, стран отдельных, начинает все больше развивать свою собственную промышленность, свою собственную энергетику. И в этом, естественно, своими технологиями мы можем помочь. Поставкой и сборкой здесь техники, нужной им для освоения новых земель. У них есть такая программа «зеленая», где наши энергонасыщенные тракторы могут пригодиться. Идет очень серьезное обновление парка пассажирской техники. Здесь есть перспективы для наших автобусов и другой коммунальной техники, электробусов и так далее. Значит, есть вопросы и по строительным каким-то решениям, где может пригодиться и наша тоже техника.