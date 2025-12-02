Беларусь и Алжир открывают новую страницу в отношениях! Как встретили Лукашенко в североафриканской стране?

Итак, Кыргызстан, Мьянма, Оман – и вот несколько часов назад Алжир. Именно эта страна на севере Африки стала четвертым государством в рамках масштабной зарубежной командировки Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный момент: это первый официальный визит белорусского лидера в это крупнейшее государство на Африканском континенте. Два президента в ходе переговоров сделают акцент на перспективы торгово-экономического сотрудничества. При этом отличная база для диалога на высшем уровне создана накануне. В столице Алжира прошел совместный бизнес-форум и переговоры на уровне министров и руководителей предприятий, очевидно, с прицелом на долгосрочные и взаимовыгодные контракты. Итак, Алжир, 10-я позиция в списке крупнейших государств планеты, один из самых авторитетных мировых игроков на углеводородном рынке и в то же время страна, которая сегодня делает ставку на диверсификацию экономики и развитие сельского хозяйства. В каких сферах найдем взаимный интерес? Алена Сырова передает со средиземноморского побережья Африки.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Белорусов Алжир встречал средиземноморским мягким климатом и солнцем, которое хоть и радует, но уже не греет. Сезон окончен, говорят местные, хотя туристический практически никогда здесь не бывает в разгаре. Страна одна из самых закрытых в мире, настроенная не на то, чтобы себя показывать, а на максимальный конструктив. Потому чаще туристов здесь можно встретить делегации из разных стран мира и теперь уже нашу, белорусскую. Визит нашего Президента в Алжир. Первый официальный за всю историю двусторонних отношений, историю, на минуточку, 30-летних дипломатических. Как так вышло, что, имея неплохие связи с африканским регионом в советское время, в суверенной жизни мы только сейчас добрались до крупнейшего государства Африки? Возможно, просто пришло время. Беларусь поступательно заходит на Африканский континент (за последние несколько лет мы громко заявили о себе здесь). Только Президент посетил и Кению, и Зимбабве, и Экваториальную Гвинею, и вот теперь Алжир. Самодостаточный и амбициозный. Страна – мировой лидер по залежам полезных ископаемых – нефти и газу. Крупнейший экспортер углеводородов в Европу – стала на путь диверсификации экономики и ухода от зависимости. Потому Алжир ищет партнеров со схожим мировоззрением.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мы очень хорошо понимаем, что, только опираясь на свои собственные внутренние силы, мы можем развиваться. И для своего развития должны консолидировать нацию и полностью держать под контролем все внутреннее развитие. И социально-экономическое, и политическое. В этом мы схожи с Алжиром. Подробности. Что касается наших интересов друг к другу, то их детально накануне проговорили на бизнес-форуме. Ряд предприятий настроены организовать здесь совместное сборочное производство, есть договоренности на поставки техники, продуктов и даже детских продуктов! Последнее – очень красноречивый шаг и жест доверия, все же к детскому питанию во всех странах мира внимание особенно пристальное. Максим Рыженков:

На сегодняшний момент приходится констатировать, что вопрос поставок сухого молока, сыворотки, неких схожих товаров – это основа нашей торговли с Алжиром. Это действительно очень серьезные объемы. Благодаря работе, которую мы провели с алжирской стороной, и поддержке Президента Алжира, нам удалось получить сертификаты на всю нашу молочную продукцию, что позволяет нам сегодня без препятствий здесь торговать. В последние дни было принято решение о включении в этот перечень еще и продуктов детского питания молочного, что тоже открывает достаточно серьезные перспективы. Тем более мы говорим не столько о поставках, сколько о поставках опта, расфасовке здесь, продаже в Алжире и еще дальше на Африканский континент, учитывая очень хорошее позиционирование этой страны в данном регионе Африки, через которую идет торговля и Европейского союза с глубинной Африкой, и наоборот. Территория Алжира может стать определенным хабом для наших товаров для дальнейшего продвижения в Африке. Они тоже надеются на наше содействие в продвижении товаров из Алжира на территории Евразийского экономического союза.

Александра Лукашенко в Алжир пригласил его коллега в начале года. Приглашение было принято. И сегодня рейсом из оманского Маската, где накануне глава государства работал, спустя 7,5 часа полета, смены поясов и континента, белорусский борт номер один приземлился в аэропорту имени Хуари Бумедьена.

Церемония строгая, но яркая. Все по протоколу. Красная ковровая дорожка и рота почетного караула. Главу государства буквально у трапа плотным кольцом окружила местная пресса. Встречал Александра Лукашенко второй человек в стране – председатель Совета нации Алжира. Краткий разговор…

– Желаю вам хорошего пребывания в Алжире и успешного визита. Надеемся, этот визит принесет успехи и пользу обоим народам.

– Спасибо. Благодарю вас.

И за работу. По улицам Алжира кортеж ехал в сопровождении мотоэскорта прямо в резиденцию Зеральда. В нескольких десятках километров от столицы. Первые переговоры буквально по приезде. В гостях спикер Национальной народной ассамблеи Алжира. Недавно парламентарии этой страны посещали Беларусь, теперь их ждут с ответным визитом. Беседа предметная – о том, что уже сделано и что на карандаше.