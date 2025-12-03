Лукашенко возложил цветы к монументу славы и мученичества в Алжире

Официальный визит главы государства в Алжир продолжается. В его основной день Александр Лукашенко проведет переговоры со своим алжирским коллегой. В центре внимания вопросы экономики. По итогу планируется подписание двусторонних документов, способных продвинуть отношения наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер уже прибыл во дворец «Эль-Мурадия». До этого Александр Лукашенко посетил мемориал мучеников. Символ памяти и борьбы за независимость возвышается над столицей и виден издалека. Под тремя бетонными пальмовыми листьями, символизирующими победу, находятся крипта, музей и амфитеатр.

Комплекс был открыт к 20-летию независимости Алжира. На пути обретения политической самостоятельности от Франции страна прошла трагичный путь. За период более вековой оккупации было уничтожено свыше полутора миллионов жителей, потому Алжир называют страной мучеников. Александр Лукашенко возложил к монументу венок. Также оставил запись в книге почетных гостей.

В эти минуты во дворце продолжается церемония официальной встречи. Далее состоятся переговоры, как сообщалось ранее, в узком и широком составах.