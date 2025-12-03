Профильные министры поделились подробностями переговоров лидеров Беларуси и Алжира

Беларусь и Алжир подписали совместное заявления об укреплении отношений дружбы и партнерства между странами. Также принят ряд документов, главный из них – дорожная карта по развитию сотрудничества до 2027 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и Алжир подписали дорожную карту по развитию сотрудничества до 2027 года.

Александр Лукашенко и Абдельмаджид Теббун выступили с заявлением для СМИ. Как подчеркнул глава нашего государства, переговоры были конкретными. Лидеры обсудили всю двустороннюю повестку, а также актуальную международную ситуацию. Подробностями переговоров ранее поделились профильные министры. Алжир страна самодостаточная. Например, обеспеченность фармацевтическими препаратами собственного производства здесь составляет 70 %. Потому в вопросе сотрудничества главная задача – найти точки, где можем дополнять друг друга.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Мы отдали перечень наших препаратов – он включает порядка 1 700 наименований – и алжирская сторона должна с ним очень внимательно ознакомиться. Когда мы смотрели препараты, то, конечно, это препараты от кардиологии – они используют современные и собственного производства. Здесь есть еще вопрос регистрации. Она у нас тоже немножко отличается. Но я убежден, что существует форма компромисса.

Машиностроение – еще одно приоритетное направление взаимодействия. В этом вопросе речь сразу идет о создании совместных производств. Причем конкуренция, отмечают специалисты, серьезная. Отечественные производители ее выдерживают, уже заявлены конкретные цифры и контракты. Что важнее, незанятые ниши белорусские предприятия также нашли.