Профильные министры поделились подробностями переговоров лидеров Беларуси и Алжира
Беларусь и Алжир подписали совместное заявления об укреплении отношений дружбы и партнерства между странами. Также принят ряд документов, главный из них – дорожная карта по развитию сотрудничества до 2027 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Алжир подписали дорожную карту по развитию сотрудничества до 2027 года.
Александр Лукашенко и Абдельмаджид Теббун выступили с заявлением для СМИ. Как подчеркнул глава нашего государства, переговоры были конкретными. Лидеры обсудили всю двустороннюю повестку, а также актуальную международную ситуацию.
Подробностями переговоров ранее поделились профильные министры. Алжир страна самодостаточная. Например, обеспеченность фармацевтическими препаратами собственного производства здесь составляет 70 %. Потому в вопросе сотрудничества главная задача – найти точки, где можем дополнять друг друга.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Мы отдали перечень наших препаратов – он включает порядка 1 700 наименований – и алжирская сторона должна с ним очень внимательно ознакомиться. Когда мы смотрели препараты, то, конечно, это препараты от кардиологии – они используют современные и собственного производства. Здесь есть еще вопрос регистрации. Она у нас тоже немножко отличается. Но я убежден, что существует форма компромисса.
Машиностроение – еще одно приоритетное направление взаимодействия. В этом вопросе речь сразу идет о создании совместных производств. Причем конкуренция, отмечают специалисты, серьезная. Отечественные производители ее выдерживают, уже заявлены конкретные цифры и контракты. Что важнее, незанятые ниши белорусские предприятия также нашли.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
Здесь необходимы трактора от 90 и выше лошадиных сил, потому что они собираются осваивать южную часть Африки. На южной части Африки почва гораздо сложнее. У нас есть компетенции, у нас есть возможности, и мы видим этот рынок освоения.
Также по итогам переговоров заключены соглашения о сотрудничестве между профильными ведомствами. Сегодня главное – оперативность и своевременное принятие решений. Уже в ходе нынешней встречи руководители планируют, где и когда встретятся в следующий раз.
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