Алжир – новая точка опоры: Беларусь развивает партнерство с Африкой, меняющей мир

Итак, Алжир – еще одна «точка опоры» Беларуси на Африканском континенте и еще один шаг в продвижении наших интересов в этой перспективной части света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Части света, где сегодня готовы сотрудничать со всеми, но исключительно на равных. И это главный аргумент в подтверждение тезиса о том, что Африка уже не та. При этом страны жаркого континента намерены не только занять более весомое место в геополитике и экономике, но и восстановить историческую справедливость, призвав к ответу тех, кто долгие десятилетия проводил здесь унизительную политику.

«Африка имеет право требовать официального и недвусмысленного признания преступлений, совершенных против ее народов в колониальный период» – уверен глава алжирского МИДа. При этом в местном парламенте уже подготовлен законопроект, который юридически закрепляет ответственность Франции за период колониального господства – от массовых убийств до военных преступлений, которые Париж до сих пор официально не признал. После принятия закона, Франции будет направлен официальный запрос о признании геноцида, извинениях и выплате компенсаций.

И именно Алжир может стать «первопроходцем» в этой борьбе за справедливость. Накануне визита белорусского лидера эта страна приняла первую в истории континента международную конференцию по преступлениям колониализма в Африке. Это подчеркивают мировые СМИ и детализируют, что на алжирском форуме «в числе обвиняемых стран прямо названы Франция, Великобритания, Бельгия и Германия». Впрочем, голоса, призывающие к ответу колониальных преступников, звучат все чаще.

Так, президент Зимбабве на недавнем саммите Африканского союза и Карибского сообщества призвал к выплате репараций за работорговлю. Однако дело не только в компенсациях. Подлинное примирение должно начаться с искреннего слова «прости» – уверен Эммерсон Мнангагва.

Иными словами, Африка, где сегодня пересекаются интересы всего мира, строит новое будущее. Которое основано на взаимном уважении, а еще способности слушать и слышать. А это, как нельзя лучше коррелирует с принципами внешней политики Минска, который готов и в Алжире, и в других странах видеть достойного партнера и говорить с ним исключительно на равных.