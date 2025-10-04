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Лукашенко проведёт переговоры с султаном Омана в Беларуси

04 октября 2025 13:59
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4 октября стало известно, что Президент Беларуси проведет переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Его ждут с официальным визитом в нашу страну 6 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры государств рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года во время визита Александра Лукашенко в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах. Главный акцент на углублении торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд международных документов.

В свою очередь оманская сторона информирует, что визит состоится в контексте развития отношений между Оманом и Беларусью и расширения их горизонтов в соответствии с устремлениями обеих стран. В ходе визита будут обсуждаться направления сотрудничества в различных сферах и пути его активизации в общих интересах. Лидеры двух стран обменяются мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Оман # Хайсам бен Тарек Аль Саид

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