Дзермант: мы не готовимся ни к какому нападению, готовимся, чтобы нас не застигли врасплох и мы могли дать отпор

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В программе Новости «24 часа» рубрика «Смыслы» Алексея Дзерманта.

Алексей Дзермант, политолог:

Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Последние несколько недель все чаще мы слышим новости, связанные с безопасностью, предупреждением военной угрозы, повышением обороноспособности нашей страны. Президент регулярно встречается с руководством силового блока, проверяет работу оборонно-промышленного комплекса, проходят встречи с коллективами с целью разъяснения военно-политической обстановки вокруг нашей страны. Наши недруги, конечно же, заметили это и стали использовать в информационно-психологических операциях против нас – мол, Беларусь готовится к нападению на Украину, грядет мобилизация. И все в таком духе. При этом Президент четко обозначил, что происходит. Ни к какому нападению с нашей стороны мы не готовимся, но вот агрессивные действия и приготовления западных и южных соседей прекрасно видим. И к их возможным действиям как раз готовимся, чтобы нас не застигли врасплох и чтобы мы могли дать отпор. Что касается мобилизации, то Александр Лукашенко разъяснил суть происходящего: идет плановая работа с резервистами, сверка списков в военкоматах и отлаживание механизма с целью избежать таких ошибок, как в России, в случае чего. Лукашенко: вот какая у нас мобилизация – позвали в военкомат, посмотрели – иди работай! Подробности.

Алексей Дзермант:

Понятно, что врагу ничего не докажешь, он просто хочет посеять панику и недоверие у гражданских и военных. Именно с этой целью, например, украинские пропагандисты снимают ролики, направленные на наших военнослужащих, якобы с целью предотвратить их участие в войне с Украиной. Во-первых, белорусы не воюют с Украиной и не собираются – об этом неоднократно говорил и Президент, и военные. Во-вторых, именно Украина за последние годы умудрилась испортить отношения с Беларусью и совершила уже множество враждебных действий против нас, на которые мы реагируем весьма сдержанно. Это и введение с их стороны санкций, и постоянный шпионаж, и провокации на границе. Друзья и соседи так себя не ведут, хотя в своих роликах, направленных на белорусов, пропагандисты киевского режима вспоминают о братстве и борьбе с общими врагами. Только вот сейчас, к сожалению, Украина стала служанкой у этих самых врагов и воюет по их указке против своих славянских братьев. И это факт. Наши западные соседи в Польше и Литве давно забыли и о славянском братстве, и о добрососедстве. Они послушные инструменты западной экспансии, а их теперешние элиты лелеют мечты о величии за чужой счет – за наш счет, белорусов, украинцев, русских, полагая, что они будут по отношению к нам господами. Но этого точно никогда не будет. Лукашенко: «Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить». Читайте здесь.