Лукашенко овациями встретили на Кубе

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом на Кубу, в Венесуэлу и Эквадор. Борт №1 вылетел в страны Латиноамериканского региона утром 24 июня. Сегодня борт номер один приземлился на Кубе, в международном аэропорту Хосе Марти.

С Островом Свободы Беларусь связывают 20 лет дипломатических отношений, но и взаимопонимание на политическом уровне. Государства активно взаимодействуют в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций.

Во время визита запланирован ряд деловых встреч и переговоры Александра Лукашенко с Председателем Государственного Совета и Совета Министров Кубы Раулем Кастро Русом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав белорусской делегации, которую возглавил Президент Беларуси, входит группа белорусских министров и руководителей крупных предприятий. Основные интересы нашей страны - промышленность, сельское хозяйство, биотехнологии, медицина.

Владимир Астапенко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Куба:

Предполагается подписание шести двусторонних соглашений, которые будут стимулировать развитие кооперационных связей нашего министерства промышленности и крупнейших белорусских предприятий с кубинскими партнёрами. Будет подписано соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, рамочное соглашение о сотрудничестве в научно-технической сфере, а также в сфере здравоохранения.

Наши кубинские партнеры очень заинтересованы в совместных проектах в области машиностроения, ремонте и модернизации техники, которая работает на острове. Мы в свою очередь рассчитываем на то, что кубинская биоинженерия и уникальные кубинские технологии в этой сфере смогут придти в Беларусь и помогут нам развивать этот сектор дома.

Начиная с 2005 года наблюдается тенденция к увеличению белорусского экспорта, в первую очередь за счет поставок сложно-технической продукции. Его основу составляли грузовые автомобили (МАЗ, БелАЗ), тракторы (МТЗ), двигатели внутреннего сгорания, запасные части и оборудование для автомобилей и тракторов. В 2005 году впервые на Кубу поставил свою новую продукцию Могилевский автомобильный завод — подземные автопоезда и скреперы. Сегодня на Кубе пользуются спросом отечественные тарктора «Беларус».

Альфредо Ньевес Портуондо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Беларуси:

Мы очень хорошо знакомы с белорусскими тракторами. Я даже думаю, что мы были первой страной в Латинской Америке, которая приобрела партию тракторов под маркой «Беларус». Мы хорошо знаем их качества. Новые модели, которые были созданы Минским тракторным заводом, тоже достаточно высокого качества. На Кубе ими активно пользуются. Очень важно поддерживать динамику приобретения тракторов. Промышленность Беларуси многопрофильна – у вас есть большое количество сельскохозяйственной продукции, грузовиков «МАЗ», «БелАЗ», в приобретении которых мы тоже заинтересованы.

Товарооборот между государствами в прошлом году составил около 50 миллионов долларов.

Владимир Астапенко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Куба:

Мы надеемся, что этот визит, а это третий визит Президента в Кубу, даст новый толчок нашему двустороннему взаимодействию в самых различных сферах. Наши кубинские партнёры очень заинтересованы в наших совместных проектах в области машиностроения, ремонта и модернизации белорусской техники, которая работает на острове. Мы, в свою очередь, рассчитываем на то, что кубинская биоинженерия и уникальные кубинские технологии в этой сфере смогут прийти в Беларусь, и помогут нам развивать этот сектор дома.

Кубинцы заинтересованы не только в поставках нашей техники, но и в технологиях. В сельском хозяйстве — в повышении продуктивности земель, создании сильных сельхозпроизводств.

Альфредо Ньевес Портуондо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Беларуси:

Основная задача - развивать аграрную промышленность. Наши отношения очень важны и мы пытаемся через Союз Боливарианских стран увеличить присутствие Беларуси в Латинской Америке.

Из Кубы Александр Лукашенко направится в Венесуэлу и Эквадор. В ходе посещения этих государств в центре внимания будут торгово-экономические и политические вопросы, а также ряд других перспективных направлений сотрудничества со странами региона.

Из всех государств Латинской Америки с Венесуэлой у Беларуси наиболее продвинутые отношения. Торговый оборот двух стран за 5 лет вырос более чем в 200 раз: с 6 миллионов до почти полутора миллиарда долларов. Беларусь и Венесуэла успешно взаимодействуют в областях добычи нефти и газа, нефтехимии, энергетики и газификации, сельского хозяйства, промышленности, науки, технологий, образования и культуры. С помощью белорусских специалистов здесь построены предприятия по сборке грузовых автомобилей МАЗ и тракторов МТЗ, завод по производству строительных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сотрудничестве Беларуси с Кубой особое внимание уделяется научной сфере, биотехнологиям, геологоразведке, а также поставке сельхозтехники.

Значительный потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью есть и у Эквадора. Перспективными являются проекты по созданию совместных предприятий, поставкам промышленной продукции.

По окончании визита Александра Лукашенко на Кубу Рауль Кастро выразил желание лично проводить главу белорусского государства в аэропорт. Это решение руководителя Кубы стало неожиданным, для дипломатической практики подобное является большой редкостью. Перед отлетом оба лидера дали короткое интервью кубинским СМИ.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

Все соглашения, о которых мы мечтали и которые собирались подписать, подписали.

У нас самые большие перспективы. Но, прежде всего, «Альба» (это узел, с которым мы будем сотрудничать). Также мы хотим в Венесуэле приземлиться таким образом, чтобы работать с ее территорией на всю Латинскую Америку, в экономическом плане. Мы очень много в этом направлении сделали, мы расскажем об этом в Венесуэле.