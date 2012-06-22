Александр Лукашенко посетил Музей современной белорусской государственности

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня посетил Музей современной белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы создали политическую систему страны, мы не отказались от полонирования, в хорошем смысле этого слова, и прогнозирования. Это Всебелорусское народное собрание, где мы на пятилетку планирует основные наши направления развития. Мы создали исполнительную вертикаль власти, мы сформировали новый Парламент. В канун парламентских выборов мы с вами сегодня встречаемся.

Наше молодое государство показало, что даже небольшая страна может заставить себя уважать и проводить независимый внешнеполитический курс. Вы видите, каково сейчас отношение к нам со стороны Запада, да и на Востоке не всегда нас понимают, но независимой Беларуси не просто быть, она уже состоялась. И с этим надо соглашаться. Рано или поздно придется согласиться.

Наша цель с вами (молодых, продвинутых, среднего поколения, старшего – всех живущих на этой земле), ученых, умных и не очень – создать государство, которым будут гордиться не только наши дети, но и мы должны гордиться этим государством.

Экспозиция Музея белорусской государственности представляет собой более четырех тысяч экспонатов, которые рассказывают о важнейших достижениях в экономике, промышленности, науке, культуре и спорте. Кроме того, в музее нашли место и подаркам, преподнесённым лидерами разных стран президенту Беларуси. Александр Лукашенко обратил особое внимание на то, что экспозиция должна быть общедоступной, несмотря на то что здание музея вплотную примыкает к резиденции президента.

Александр Лукашенко:

То есть демократично сюда не попадёшь? Приехал, иду мимо, вижу — музей. Захотел зайти — не зайдёшь. Доступность — вопрос номер один. Мы этот музей создали не для того, чтобы придти и самим смотреть. Поэтому здесь должна быть максимальная открытость. Если человек в любое мгновение может попасть сюда — хорошо. Это главное.

Создать Музей современной белорусской государственности было прямым поручением президента. Кроме этого и библиотека почти собрала разбросанные по разным частям города архивы в один фонд. А это почти 1,5 миллиона книг, журналов и газет. Сегодня высказывалось предложение перенести их в отдельное здание. Глава государства эту идею отклонил.

Александр Лукашенко:

Надо умещаться здесь. И в читальном зале должно быть столько посадочных мест, сколько сюда людей приходит.

Кроме чиновников высокого ранга абонемент могут завести и просто любители чтения. В год библиотеку посещают десятки тысяч человек. Здесь есть очень редкие книги, датированные даже XVI веком. Кроме этого любители смогут полистать уникальные издания со всего мира, презентованные лично главе белорусского государства, с автографами и памятными записями.

Александр Лукашенко:

То, что это будет чиновничья библиотека — это ненормально, я категорически против этого. Библиотека должна быть доступной для того, кто здесь должен работать. Если люди захотят обслуживать в Национальной библиотеке — ну и хорошо, не надо здесь столпотворения устраивать. Здесь должны быть соответствующие люди, и библиотека должна кипеть, а не просто построили и будем ходить радоваться: ах какие мы хорошие, что построили.

Прямо над библиотекой появился абсолютно уникальный для всей Восточной Европы объект — Музей современной белорусской государственности. Площадь музея небольшая — где-то 900 квадратных метров. Из собранных 4 тысяч экспонатов разместили 800. Предваряют экскурсию макеты зданий, построенных или реконструированных за последние два десятилетия, а потом начинаются уникальные экспонаты. Подлинник заявления от мая 1994 года в Центральную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь от тогда еще депутата Александра Лукашенко. Рядом — знаменитые листовки со слоганом «Отвести народ от пропасти», президентская программа. Раритеты, которые свидетельствуют, что музей это своего рода и лаборатория для историков-исследователей. Много артефактов посвящено спортивным достижениям Беларуси, госустройству страны, безопасности, денежной системе, экономике. Некоторые раритеты поступили в фонды непосредственно от главы государства. Сегодня президент даже взял указку в руки и самостоятельно провел экскурсию для сотрудников музея, чиновников и журналистов.

Александр Лукашенко:

Самая главная наша заслуга в том, что мы не порезали на куски землю и не раздали её фермерам, частникам. Это мы правильно сделали, нам сейчас Запад завидует. А мы это сохранили. Нечем было убирать хлеб, и мы стали создавать комбайны и создали их уже пять образцов.

Сегодня же фонд музея пополнился новым экспонатом — теннисной ракеткой Виктории Азаренко. Президент также поставил роспись в электронной книге почетных гостей.