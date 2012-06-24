Вторая мировая война глазами немцев. Репортаж СТВ из Берлина, где 22 июня почтили память погибших советских солдат

Новости Германии. 22 июня 1941 года останется в памяти днем величайшей трагедии. В тот, первый, день войны, никто и не знал, как долго продлится она, насколько кровопролитной станет для советского народа.

Перед самым началом войны семья Бруно Малова бежала из фашистской Германии в Советский Союз. В июне 41-го они находились в лагере беженцев в Рязани, ждали дальнейшей переправки в Москву. В день начала войны Бруно Малову было только 4 года, но воспоминания о вторжении он помнит в деталях.

Бруно Малов:

Начало войны для всех, кто нас окружал, было неожиданным. Все долго не могли поверить, что Германия напала на Советский Союз. Но потом бомбы, которые сыпались с неба, заставили поверить, что действительно началась война. Меня, как и остальных детей, уводили в бомбоубежище. В этом же помещении оперировали и раненных солдат.

За четыре года война унесла жизни 62 миллионов человек, из них 27 миллионов – советских граждан. В Беларуси погиб каждый третий. Но каждый из них, и каждый выживший – все как могли приближали освобождение и победу. Некоторые – в тылу, многие – на фронтах, а почти 400 тысяч белорусов стали народными мстителями – партизанами.

Страшные годы войны, казалось, должны были послужить уроком для всего человечества. Должны были стать тем, чем стали для белорусов – напоминанием о подвиге народа и о его трагедии. Вот только сегодня руководство некоторых стран вновь склонно считать, что проблемы можно решить силой. Об этом говорит переживший войну рядом с советскими людьми немец Бруно Малов, об этом в своих статьях пишет журналист влиятельного немецкого издания Свен Келлерхоф.

Свен Келлерхоф, начальник отдела истории газеты «Die Welt» (ФРГ):

Вторая мировая война должна была стать последней войной в истории человечества, но, к сожалению, этого не случилось. С момента окончания Второй мировой на планете были развязаны сотни войн.

Я считаю, что мы должны помнить о том, что несет с собой война. Силой нельзя разрешить ни одну проблему.

Бруно Малов:

Сегодня, когда во многих частях планеты идут войны, все чаще встречаются люди, совершенно непонимающие, что такое война. Как сказал один из канцлеров Германии, «среди политиков, которые сегодня решают вопросы войны и мира, нет ни одного, кто мог вспомнить ужасы Второй мировой».

Поэтому некоторые современные государственные деятели без оглядки принимают решения о нападении на ту или иную страну.

Хранить память о страшных событиях Второй мировой необходимо для сохранения мира.

А в последние годы в некоторых европейских странах историю пытаются еще и переписать. Нарастает желание исказить и забыть моральные и нравственные итоги прошлого века. Растет угроза ксенофобии, возрождения неонацизма, а иногда и политической реабилитации фашистов и их пособников.

Живущий в Германии свидетель войны Бруно Малов иногда с нескрываемым сожалением становится свидетелем подобного на своей родине.

Бруно Малов:

Мы сталкиваемся сегодня с реваншистскими настроениями. Неонацисты являются проблемой и не только в Германии. Поэтому я не устаю повторять слова Фучика: «Люди, будьте бдительны».

Не забыть самим и не дать другим извратить историю, а значит, не допустить ее повторения. На это направлены усилия властей и общественных организаций в Беларуси и в других странах, выстоявших в той катастрофе. Так, в этом году 22 июня в Трептов-Парк в Берлин почтить память павших советских воинов приехали российские байкеры,сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Пинчук, представитель байк-движения (Россия):

Мы совершаем мотопробег по местам боевой славы. В этом году мы привезли копию флага победы, который был водружен на Рейхстагом.

Впрочем, большинство в мире все же помнит войну и против войны. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Трептов-Парк посещают не только во время памятных дат.