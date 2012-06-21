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Власти Эквадора пообещали решить судьбу Ассанжа в течение суток

21 июня 2012 15:10
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Новости Великобритании. Власти Эквадора пообещали в течение суток решить судьбу основателя скандально известного сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Он обратился в посольство этой страны в Лондоне накануне и заявил, что не уйдёт из здания, пока его вопрос не будет рассмотрен.

В свою очередь лондонская полиция уже заявила, что как только он покинет территорию посольства, то будет арестован за нарушение условий освобождения под залог.

Джулиана Ассанжа в скором времени должны были экстрадировать в Швецию, где его подозревают в ряде сексуальных преступлений. Однако основатель скандального портала опасается, что скандинавы выдадут его США, где ему может грозить смертная казнь за шпионаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Интернет # Джулиан Ассанж

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