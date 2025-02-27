Марио Науфал: Трамп сейчас действует с такой скоростью, что результаты обратить вспять будет практически невозможно
О нормализации отношений между Востоком и Западом, перспективах урегулирования конфликта в Украине, а также о роли новой администрации Трампа в этом процессе. Александр Лукашенко дал интервью Марио Науфалу – известному американскому блогеру, автору проекта «Круглый стол» на платформе Х, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его гостями уже стали известные политические и общественные деятели: среди них президенты Бразилии, Венгрии, премьер-министр Словакии, миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон.
Разговор Александра Лукашенко и Марио Науфала длился полтора часа. Стороны обсудили мировую повестку, в которой все больше острых тем. Так, речь зашла о «ресурсной сделке» между США и Украиной. Вашингтон требует от Киева доступа к недрам в обмен на военную помощь. Такой спрос Трампа в мировом сообществе воспринимается весьма противоречиво, публично звучат слова о грабеже.
При всем этом глава Белого дома открыто заявляет, что Штаты заберут обратно свои деньги, потраченные на Украину, а на сделке заработают еще больше. Своим видением касательно не только американо-украинского соглашения, а в целом урегулирования конфликта в соседней стране во время интервью поделился Александр Лукашенко. Марио Науфала спросил у Президента: обсуждалась ли эта тема с Владимиром Путиным.
Ситуация вокруг Украины остается одним из ключевых факторов, определяющих напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. В президентство Байдена украинский кризис свел диалог двух стран к практически полной деградации. С приходом же Трампа все чаще звучат заявления о «потеплении» между Россией и США. Американскому блогеру белорусские журналисты задали конкретный вопрос: как при таком переменчивом курсе Штатов стороны могут прийти к устойчивому миру?
Марио Науфал, блогер:
Ни в чем нельзя быть уверенным. К власти приходят разные люди в Европе и США, поэтому уверенности нет. Но что я могу сказать наверняка? Трамп сейчас действует с такой скоростью, что, возможно, если будет достигнута нормализация отношений с Россией, то те результаты обратить вспять будет практически невозможно. И второй момент. Люди начинают просыпаться, если так можно сказать. Они начинают понимать, что у каждой истории есть две стороны. Не все такое черно-белое: Путин плохой, а НАТО хорошее.
Интервью с белорусским лидером выйдет на платформе Х в ближайшие дни. Сперва в коротком формате, позже будет опубликована полная версия.