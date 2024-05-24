Лукашенко о визите Путина: «Нам война не нужна. Мы говорили только о мирных перспективах»

Беларусь и Россия должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 мая, по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча прошла во Дворце Независимости. В начале в узком формате, а затем и с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили сегодня первые лица и о большой интеграции. Владимир Путин отметил, что уже в июне Беларусь вступает в ШОС. А находясь в Китае, с Си обсудили взаимодействие с Беларусью. Нас там ждут. От Запада ничего хорошего не приходится ожидать.

Владимир Путин, Президент России:

С учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили формирование единого оборонного пространства. На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и ОДКБ. Рассмотрели ход выполнения наших с Александром Григорьевичем поручений о синхронном проведении в России и Беларуси учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия, о которых информировали общественность 9 мая. Тема учений и в целом оборонительного концепта получила продолжение уже во время общения с журналистами.