Лукашенко о визите Путина: «Нам война не нужна. Мы говорили только о мирных перспективах»

Беларусь и Россия должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 мая, по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча прошла во Дворце Независимости. В начале в узком формате, а затем и с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорили сегодня первые лица и о большой интеграции. Владимир Путин отметил, что уже в июне Беларусь вступает в ШОС. А находясь в Китае, с Си обсудили взаимодействие с Беларусью. Нас там ждут. От Запада ничего хорошего не приходится ожидать.
Владимир Путин, Президент России:
С учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили формирование единого оборонного пространства. На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и ОДКБ. Рассмотрели ход выполнения наших с Александром Григорьевичем поручений о синхронном проведении в России и Беларуси учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия, о которых информировали общественность 9 мая.
Тема учений и в целом оборонительного концепта получила продолжение уже во время общения с журналистами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Держим в поле зрения все то, что происходит на наших границах. Мы это видим и знаем, начиная от выстраивания разных заборов и нагнетания и истерии учениями, которые проводятся вблизи наших границ. А это порядка 90 тысяч иностранных войск. Удивительно, что там делают американцы, немцы и так далее на наших границах. Поэтому безопасности мы уделяем первостепенное внимание, и я скажу больше даже, что многие наши встречи, вы, наверное, заметили, мы часто встречаемся, но процентов 90, а, может, и больше – это вопросы безопасности и обороны. Мы все делаем то, что они делали до нас и делают теперь. И обучают иностранных летчиков, в частности, немецких летчиков в Германии американцы тренируют с носителями ядерного оружия, в частности бомб, если о самолетах говорить и ракетах. Ничего особенного не делаем. Мы готовимся, тренируемся. Мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого, они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку: нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах.
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