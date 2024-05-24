Лукашенко о гибели Раиси: омерзительная позиция Соединённых Штатов привела к этому

Беларусь и Россия должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 мая, по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча прошла во Дворце Независимости. В начале в узком формате, а затем и с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Москва нацелены на диалог и с соседями, и со странами дальней дуги. В коалиции нормального мира – Иран. О внезапной и трагической гибели Раиси российские коллеги высказывают разные мнения. Президент Беларуси объясняет причины всего произошедшего.