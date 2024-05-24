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Лукашенко о гибели Раиси: омерзительная позиция Соединённых Штатов привела к этому

24 мая 2024 17:34
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Беларусь и Россия должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 мая, по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча прошла во Дворце Независимости. В начале в узком формате, а затем и с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Москва нацелены на диалог и с соседями, и со странами дальней дуги. В коалиции нормального мира – Иран. О внезапной и трагической гибели Раиси российские коллеги высказывают разные мнения. Президент Беларуси объясняет причины всего произошедшего.

Лукашенко о гибели Раиси: омерзительная позиция Соединённых Штатов привела к этому-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это нормальный, добрый человек, который с нами вел откровенный, честный диалог и был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа. Как там что было и прочее… Много об этом сейчас говорится. Я думаю, Иран такая страна, которая разберется, что там произошло. Как человек, а не президент, скажу: мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочих, на которых перевозят людей. Если бы его обслуживали как следует, но они же запретили их обсаживать своим компаниям, поэтому в этом их вина в том числе. Они все верующие, а если верующие, пусть ждут. Он им пришлет «ответку». Так себя не ведут в мире. Это лишний раз подтверждает то, что делает сегодня Россия и другие, которые ее поддерживают, с разрушением однополярного мира. Он будет, этот многополярный мир.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси # Евгений Пустовой

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