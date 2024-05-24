Лукашенко: что касается истечения полномочий Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может!

Беларусь и Россия должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 мая, по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча прошла во Дворце Независимости. В начале в узком формате, а затем и с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российско-белорусские отношения – образец региональной интеграции. И пример, как можно странам, невзирая на их размеры, выстраивать отношения. Сотрудничество с коллективным западом для Украины завершится постепенным крахом, если вовремя не остановится. Есть ли шансы на мир и как договариваться уже с нелегитимным Зеленским – вопрос президентам.

Владимир Путин, Президент России:

Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Более того, мы в Беларуси эти переговоры начали в свое время, потом по просьбе украинской стороны перенесли это в Турцию, в Стамбул. Вышли на договоренности, на проект соглашений. Более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал. То есть украинскую сторону это в целом устраивало, устраивало и российскую. По известным причинам после того, как в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании, украинская сторона эти договоренности выбросила, перестала их реализовывать, объявила о том, что переговоры прекращаются. Они же сказали об этом публично. Не мы прекратили эти переговоры. Они прекратили. И даже больше, запретили себе вести эти переговоры дальше. Мы никому не запрещали, мы за переговоры.