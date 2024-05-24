Лукашенко: что касается истечения полномочий Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может!
Беларусь и Россия должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 мая, по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча прошла во Дворце Независимости. В начале в узком формате, а затем и с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российско-белорусские отношения – образец региональной интеграции. И пример, как можно странам, невзирая на их размеры, выстраивать отношения. Сотрудничество с коллективным западом для Украины завершится постепенным крахом, если вовремя не остановится. Есть ли шансы на мир и как договариваться уже с нелегитимным Зеленским – вопрос президентам.
Владимир Путин, Президент России:
Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Более того, мы в Беларуси эти переговоры начали в свое время, потом по просьбе украинской стороны перенесли это в Турцию, в Стамбул. Вышли на договоренности, на проект соглашений. Более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал. То есть украинскую сторону это в целом устраивало, устраивало и российскую. По известным причинам после того, как в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании, украинская сторона эти договоренности выбросила, перестала их реализовывать, объявила о том, что переговоры прекращаются. Они же сказали об этом публично. Не мы прекратили эти переговоры. Они прекратили. И даже больше, запретили себе вести эти переговоры дальше. Мы никому не запрещали, мы за переговоры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоты там нет и быть не может в этой ситуации. Что касается войны и мира, главные вопросы, на которые тоже указал Владимир Владимирович, какое это имеет значение? Все равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украина, перед народом Украины, эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном многое уже решено, что не решено, они решат потом.
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