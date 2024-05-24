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«От этого выиграют обе стороны». Лукашенко о формировании единой промышленной политики Беларуси и России

24 мая 2024 16:44
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Беларусь и Россия должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 мая, по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча прошла во Дворце Независимости. В начале в узком формате, а затем и с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От этого выиграют обе стороны». Лукашенко о формировании единой промышленной политики Беларуси и России-1

Узкий состав продлился 1 час 45 минут. Широкий оказался более коротким, но не менее емким. Последние несколько встреч президентов были посвящены космосу. А уже на праздничной майской встрече договорились о нынешних переговорах. Но сегодня белорусский лидер приземлил повестку.

«От этого выиграют обе стороны». Лукашенко о формировании единой промышленной политики Беларуси и России-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возвращаясь на землю, обозначу ряд иных приоритетных направлений, требующих пристального внимания. Промышленность. В этой сфере планируем продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве. Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств. Все решения мы с вами, Владимир Владимирович, приняли, и правительства должны в сжатые сроки их реализовать. Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга. На законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров. Защищаться, как мы договорились, нужно от тех, кто ввел против нас санкции. И от тех, кто не способствует развитию двух государств.

«Вопросы безопасности – на первый план». Путин прибыл с официальным визитом в Минск.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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