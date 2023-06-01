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Лукашенко: не нужно выходить из СНГ – вернуться будет сложнее, а возвращаться придётся

01 июня 2023 13:36
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Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск вблизи границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется, об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Спецслужбы Беларуси обо всех планах знают и готовы реагировать своевременно и адекватно. Однако всем странам СНГ нужно быть начеку, акцентирует внимание Александр Лукашенко. Только совместными усилиями мы способны справиться с любыми угрозами.

Лукашенко: не нужно выходить из СНГ – вернуться будет сложнее, а возвращаться придётся-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никому мы не нужны, кроме того постсоветского пространства, которое сегодня существует после распада Советского союза. Все-таки мы разговариваем на одном языке, у нас единая экономика, у нас единые рынки, производственная кооперация и так далее, и тому подобное. Чтобы это создать, не хватит периода жизни ни нашей, ни наших детей. Зачем ломать этот общий рынок? Никто же вас не позвал на другие рынки? И зачем сегодня это разваливать? По крайней мере, не спешите, не торопитесь. Как я всегда Порошенко, Януковичу и другим говорил: почему выскакиваете из СНГ? И Саакашвили, Миша Саакашвили, мы были в добрых отношениях. Ты чего выходишь из СНГ? Не хочешь ты к нам приезжать на совещания, не надо делать эти шаги, потому что вернуться будет сложнее. А возвращаться придется.

Лукашенко: не нужно выходить из СНГ – вернуться будет сложнее, а возвращаться придётся-4

Попытки вбить клин в отношения союзников по разным направлениям будут, подтвердили руководители Совета безопасности СНГ. Западные структуры активно вербуют бежавших после 2020 года белорусов, отдельные сценарии готовят и для других стран Содружества. Потому сегодня роль спецслужб в обеспечении безопасности многократно возрастает. 

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# СНГ # Александр Лукашенко # Фотофакт

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