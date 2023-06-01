Лукашенко: американцы Европейский союз уже обобрали как липку

Запад пытается повлиять на все сферы деятельности стран постсоветского пространства, отметил Президент. Усиливается политическое и экономическое давление, участились попытки ограничить научное и технологическое развитие. В таких условиях принципы международного права утратили свою устойчивость и справедливость и используются недружественными странами для достижения собственных выгод (а порой вовсе игнорируются). В такой обстановке крайне важна информационная безопасность, подчеркнул Александр Лукашенко. Ведь сегодня монополию заокеанских стран в этом отношении сложно оспорить. Через фейки и заведомо ложную информацию, местные пропагандисты пытаются подорвать авторитет СНГ на международной арене и внутри самих стран-участниц. Причем прикрываются лозунгом борьбы за демократию. Однако с этой демократией на постсоветском пространстве уже знакомы. Сегодня пробовать на вкус заокеанскую политику приходится и Европейскому союзу. Как отметил глава государства, в Европе начинают задавать вопросы на фоне ухудшающейся экономической обстановки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Еще большие противоречия нарастают между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Потому что американцы не только в войне в Украине пытаются использовать Европейский союз, они уже их ободрали как липку, но и в противостоянии с Китаем. А товарооборот колоссальный. Между Китаем и Европейским союзом. И прагматики же, не дураки же там все, понимают, что разрыв отношений с Китаем, к чему подталкивает Америка, приведет к еще более печальным последствиям экономическим в Европе.

Еще один пример, если хотите, все кричали: поставят на колени Россию, Беларусь. Во-первых, экономически не поставили. А во-вторых, что происходит сегодня в Европе? Мы с президентом Путиным на последней встрече обсуждали эти вопросы. Там уже разворачивается революция: почему мы в Украину отдаем на убийство людей такие деньги, а сами начинаем жить все хуже и хуже. И эта тенденция не просто начинается, она уже скоро пика своего достигнет.

Я абсолютно согласен с президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Мы здесь рядом, мы видели все, что здесь происходило. Тот, даже не помаранчевый, а коричневый переворот, который произошел. Мы видели, к чему Украину подводят. Вариантов было много, чтобы люди мирно жили в Украине, по всей Украине. Но ни бывшие, Янукович там и Порошенко, ни нынешний Зеленский этим не воспользовались. Почему? Они что, хотели войны? Да нет, их просто толкали к этому. Но нашли болевые точки, где можно было надавить. И последнее, уважаемые друзья, вы-то понимаете, если бы это не началось чуть более года раньше, это началось завтра, но в более худших условиях для России и Беларуси.