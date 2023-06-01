«Очень много нащупали точек для соприкосновения». Глава Липецкой области об итогах встречи с Лукашенко
Экономика – основа всего. Это подчеркнул Президент на встрече с руководителями спецслужб стран Содружества. А потому переговоры с партнерами стали уже традиционными в графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 июня Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Липецкой области России. Хорошая база сотрудничества между Минском и Липецком уже есть. Успехи подтверждает экономическая статистика.
Осенью в этом российском регионе пройдут Дни Республики Беларусь. Как отметил Александр Лукашенко, людям надо показать реальные результаты совместной работы. Тем более, что сделано немало. В Липецкой области хорошо знают белорусскую бытовую технику, косметику, текстиль, продукты питания. Практически каждый второй трактор, который купили в регионе, – белорусский. Сегодня речь идет о возведении нашими строителями двух школ в Липецке и других социальных объектов.
Лукашенко: мы живем в таких климатических условиях, где не только сушит, но и зальет. Подробнее здесь.
Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области (Россия):
Часть наших торговых отношений развивается динамично. Кроме этого, мы сегодня обсуждали возможности для белорусских проектировщиков прийти на липецкий в частности и, возможно, на российский рынки. Потому что в Беларуси есть серьезные компетенции в виде государственных проектных институтов, которые сегодня остро необходимы в России, потому что много осуществляется различных национальных проектов, в которых остро необходима именно эта работа. Кроме этого, в Республике Беларусь активно продвигается беспилотная тематика. А мы являемся пилотным регионом по использованию беспилотников в сельском хозяйстве. То есть очень много нащупали точек для соприкосновения, я надеюсь, новая динамика у нас будет.
Конкретные шаги в реализации новых проектов обсудили 1 июня на встрече премьер-министра Беларуси с российской делегацией.