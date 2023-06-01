«Очень много нащупали точек для соприкосновения». Глава Липецкой области об итогах встречи с Лукашенко

Экономика – основа всего. Это подчеркнул Президент на встрече с руководителями спецслужб стран Содружества. А потому переговоры с партнерами стали уже традиционными в графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 июня Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Липецкой области России. Хорошая база сотрудничества между Минском и Липецком уже есть. Успехи подтверждает экономическая статистика.