В Минске прошёл II Республиканский смотр-конкурс лучшего машиниста башенного крана

Мастерство на высоте! Лучшего машиниста башенного крана определили в Минске из семи самых профессиональных сотрудников сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во II Республиканском смотре-конкуре участвовали специалисты со всех регионов страны. За плечами у некоторых 30-летний стаж работы. Лучшего определили по итогам заданий по теории и практике. Конкурсанты безукоризненно ответили на вопросы по охране труда, правилам безопасности и устройству башенного крана. А затем показали профессиональные навыки, перемещая 500-килограммовые грузы из одной точки в другую на скорость.

Александр Рыбак, машинист крана башенного V разряда ОАО «Гродножилстрой»:

Ежедневная работа на кране те навыки и дает, чтобы постоянно работать. А уже повторить вопросы надо было бы, а то что-то забылось по охране труда и технике безопасности. А так по навыкам уже 33 года работаем.

Каждый из участников уже причастен к тем или иным значимым для Беларуси проектам. Конкурс предоставил возможность обменяться опытом.