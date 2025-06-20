Производственная гимнастика. В Гродно медики устраивают физкультминутки прямо на рабочих местах. Хорошую советскую традицию возродили в одной из поликлиник города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи напоминают, что каждому важно уделять внимание своему здоровью. Занимаются раз в неделю, по 10-15 минут, в свободное от приема пациентов время. Если позволяет погода, зарядка проводится на свежем воздухе. Инструктор по лечебной физкультуре предлагает комплексы упражнений, учитывая пожелания и самочувствие тех, кто выходит на площадку.

Снежана Пелейко, заведующий отделением профилактики городской поликлиники №5 Гродно:

Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, улучшает систему органов дыхания, иммунитет поднимается, также разгружается психоэмоциональный фон. Улучшается у человека самочувствие, способствует лучшему сну, поэтому такая возможность – это уникальность, просто находка, поэтому всем рекомендую заниматься, ведь спорт – это сила, это здоровье, это крепкий дух.

Польза для здоровья – не единственный плюс производственной гимнастики. Такие физкультминутки способствуют благоприятному психологическому климату в коллективе.