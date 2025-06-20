Беларусь будет поставлять на Кубу 15 новых наименований лекарственных препаратов – от антибиотиков до противовоспалительных средств. Они уже прошли этап регистрации. Для нашей страны это также возможность масштабировать экспорт на весь латиноамериканский регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фармацевтика остается одним из главных векторов взаимодействия между Минском и Гаваной. Перспективы сотрудничества обсудили накануне в Палате представителей. Депутаты работали с кубинскими коллегами в режиме видео-конференц-связи. К рассмотрению актуальных вопросов присоединились представители отрасли.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Учитывая наши тесные взаимоотношения с кубинской фармацевтикой, могу сказать, что уже на протяжении многих лет нам поставляются продукты для производства лекарственных препаратов трех наименований в Республике Беларусь в различных дозировках.

Международный семинар в таком формате прошел впервые. Эта практика будет продолжена: в ближайшее время эксперты планируют обсудить сотрудничество Беларуси и Кубы в промышленности и аграрном секторе.