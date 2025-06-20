В Минске пройдёт грандиозный республиканский праздник «Самый лучший выпускной»

Ожидается, что на площадке у Дворца спорта соберутся около трех тысяч вчерашних студентов. Для каждого из них торжество обещает стать по-настоящему особенным. Организаторы подготовили яркую программу. На сцену выйдут звезды белорусской и российской эстрады, выступит Президентский оркестр, танцевальные коллективы. Все это будет сопровождаться впечатляющими световыми эффектами. Одним из главных моментов вечера станет почти сказочная сцена – появление настоящего корабля с алыми парусами. Это станет символом мечты и надежды, который останется в памяти надолго.