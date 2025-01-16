Лукашенко о демонтаже в Киеве названий Минска и Москвы: пусть стирают, но не стереть подвиг нашего народа!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спокойно отношусь. Ну, может, мы не все знаем. Хотя я Володю Зеленского знаю давно, еще до войны. Разговаривал с ним, мне казалось, нормальный, вменяемый человек. Ну, видите, как поступил. Вот и получилось. Почему? Ну тебя же толкали к этому. Все, что произошло в Украине, это от власти. Все начиналось оттуда. Тебя толкали к этому. Почему ты не подумал, что это вредно для твоего народа? Ну, другие были интересы, но это их дело. То, что они там фамилии стерли Москвы и Минска, слушайте, если бы вы не сказали, я бы и не знал. Если им удобно, пусть стирают, но не стереть подвиг нашего народа. Они не только имена наших городов-героев стерли, но они уже и памятники обрушили многие. Придет новое поколение, разберется, как им жить. Может быть, придется восстанавливать. Мы этого избежали, мы это не делали. В этом и выиграли. Хотя такие тенденции и в 90-х были. Старшие помнят это. Поэтому живите спокойно. Вы должны это видеть, делать выводы.

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