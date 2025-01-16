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Лукашенко о демонтаже в Киеве названий Минска и Москвы: пусть стирают, но не стереть подвиг нашего народа!

16 января 2025 18:23
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О планах на будущее Александр Лукашенко пообщался с коллективом «МотоВелоЗавода». Обсудили и насущные вопросы внутренней и внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко о демонтаже в Киеве названий Минска и Москвы: пусть стирают, но не стереть подвиг нашего народа!-2

В Киеве у монумента «Родина-мать» демонтировали названия «Минск» и «Москва», а также пятиконечные звезды городов-героев. Подскажите, как вы относитесь к такому безрассудству режима Зеленского, у которого дед-фронтовик? Что бы вы ему на это сказали?

Лукашенко о демонтаже в Киеве названий Минска и Москвы: пусть стирают, но не стереть подвиг нашего народа!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спокойно отношусь. Ну, может, мы не все знаем. Хотя я Володю Зеленского знаю давно, еще до войны. Разговаривал с ним, мне казалось, нормальный, вменяемый человек. Ну, видите, как поступил. Вот и получилось. Почему? Ну тебя же толкали к этому. Все, что произошло в Украине, это от власти. Все начиналось оттуда. Тебя толкали к этому. Почему ты не подумал, что это вредно для твоего народа? Ну, другие были интересы, но это их дело. То, что они там фамилии стерли Москвы и Минска, слушайте, если бы вы не сказали, я бы и не знал. Если им удобно, пусть стирают, но не стереть подвиг нашего народа. Они не только имена наших городов-героев стерли, но они уже и памятники обрушили многие. Придет новое поколение, разберется, как им жить. Может быть, придется восстанавливать. Мы этого избежали, мы это не делали. В этом и выиграли. Хотя такие тенденции и в 90-х были. Старшие помнят это. Поэтому живите спокойно. Вы должны это видеть, делать выводы.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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