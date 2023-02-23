«Она была неизбежна». Лукашенко рассказал, почему началась СВО
Новости Беларуси. Сегодня, 23 февраля, в графике главы государства – интервью китайским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз Александр Лукашенко ответил на вопросы сразу двух медиа из Поднебесной. Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая. Такое мнение озвучил Президент и высказал уверенность в том, что это прекрасно понимают сильные мира сего. С мнением официального Пекина вынуждены считаться, и его позиции в будущем станут только крепче.
Отдельный блок вопросов корреспондента Медиакорпорации Китая, ведущей программы «Разговор лидеров» Ли Тунтун, был посвящен годовщине с момента начала специальной военной операции России в Украине. Александр Лукашенко озвучил свое мнение о причинах той ситуации, которая разворачивается в доме близкого нам народа. Президент уверен: все началось еще в 2014-м.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь, в Минске, были приняты Минские соглашения – нормальные договоры. И Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня – гарантия – Донбасс был бы украинским и управлялся из Киева бы. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты. Но, как говорят сегодня участники этого конфликта, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент бывший Франции Франсуа Олланд, что они приехали в Минск и подталкивали Россию и Украину к заключению договора для того, чтобы выиграть время. Чтобы Украина подготовила свою армию для нападения на Россию. Маски сорваны. Карты открыты. Вот вам и вся причина и весь замысел.
И в России многие, знаете, с непониманием восприняли действия Путина и руководства. Я всегда россиянам говорю: не торопитесь, придет время и вы оцените, кто прав, кто виноват. Некоторые в России говорят: знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию. А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине России был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, я еще раз подчеркиваю, теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто ее начал, так вот если бы Россия не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми. Но это так, говоря о причинах.
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