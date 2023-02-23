«Она была неизбежна». Лукашенко рассказал, почему началась СВО

Новости Беларуси. Сегодня, 23 февраля, в графике главы государства – интервью китайским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз Александр Лукашенко ответил на вопросы сразу двух медиа из Поднебесной. Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая. Такое мнение озвучил Президент и высказал уверенность в том, что это прекрасно понимают сильные мира сего. С мнением официального Пекина вынуждены считаться, и его позиции в будущем станут только крепче.

Отдельный блок вопросов корреспондента Медиакорпорации Китая, ведущей программы «Разговор лидеров» Ли Тунтун, был посвящен годовщине с момента начала специальной военной операции России в Украине. Александр Лукашенко озвучил свое мнение о причинах той ситуации, которая разворачивается в доме близкого нам народа. Президент уверен: все началось еще в 2014-м.