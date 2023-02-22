Головченко: «Санкционное давление Запада стало ещё масштабнее»
Новости Беларуси. Переориентация внешней экономики, противодействие давлению западных сил, минимизация ущерба от санкций. На заседании коллегии Министерства иностранных дел подвели итоги прошедшего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Окно возможностей. Так ли страшны для Беларуси западные санкции?
Хотя достижений у наших дипломатов немало, акцент сегодня сделали на выявлении проблем и проработке механизмов их решения. 2022-й оказался не только напряженным, но и переломным как для нашей страны, так и мира в целом. Конфликт на Украине ускорил обострение международного кризиса. Серьезную угрозу нацбезопасности Беларуси создала молниеносная милитаризация восточного фланга НАТО. А потому основные усилия МИД сегодня направлены на защиту национального суверенитета нашей страны. Новые реалии – это не только площадка для борьбы за выживание, но и окно возможностей.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Скоординированное санкционное давление Запада стало еще масштабнее, мы были вынуждены перестраивать наработанные годами транспортно-логистические цепочки, переориентировать экспорт в дружественные страны, решать вопросы с осуществлением расчетов и импортозамещением. Необходимые развязки найдены.
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