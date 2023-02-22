Головченко: «Санкционное давление Запада стало ещё масштабнее»

Хотя достижений у наших дипломатов немало, акцент сегодня сделали на выявлении проблем и проработке механизмов их решения. 2022-й оказался не только напряженным, но и переломным как для нашей страны, так и мира в целом. Конфликт на Украине ускорил обострение международного кризиса. Серьезную угрозу нацбезопасности Беларуси создала молниеносная милитаризация восточного фланга НАТО. А потому основные усилия МИД сегодня направлены на защиту национального суверенитета нашей страны. Новые реалии – это не только площадка для борьбы за выживание, но и окно возможностей.