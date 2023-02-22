Окно возможностей. Так ли страшны для Беларуси западные санкции?

Переориентация внешней экономики, противодействие давлению западных сил, минимизация ущерба от санкций. На заседании коллегии Министерства иностранных дел подвели итоги прошедшего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя достижений у наших дипломатов немало, акцент сделали на выявлении проблем и проработке механизмов их решения. 2022-й оказался не только напряженным, но и переломным как для нашей страны, так и мира в целом. Конфликт в Украине ускорил обострение международного кризиса. Серьезную угрозу нацбезопасности Беларуси создала молниеносная милитаризация восточного фланга НАТО. А потому основные усилия МИД сегодня направлены на защиту национального суверенитета нашей страны. Новые реалии – это не только площадка для борьбы за выживание, но и окно возможностей.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

В 2022 году нам удалось существенно продвинуться в развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией, углубить интеграцию в рамках Союзного государства. В рамках ЕАЭС и СНГ приоритетное внимание уделялось консолидации позиций государств-членов по противодействию санкционному давлению, созданию условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе в двустороннем формате. По линии ОДКБ мы подготовили четкую программу нашего председательства в Организации в 2023 году и сделаем все возможное, чтобы реализовать одобренные главой государства приоритеты на этом направлении.