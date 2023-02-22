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Окно возможностей. Так ли страшны для Беларуси западные санкции?

22 февраля 2023 10:52
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Переориентация внешней экономики, противодействие давлению западных сил, минимизация ущерба от санкций. На заседании коллегии Министерства иностранных дел подвели итоги прошедшего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окно возможностей. Так ли страшны для Беларуси западные санкции?-1

Хотя достижений у наших дипломатов немало, акцент сделали на выявлении проблем и проработке механизмов их решения. 2022-й оказался не только напряженным, но и переломным как для нашей страны, так и мира в целом. Конфликт в Украине ускорил обострение международного кризиса. Серьезную угрозу нацбезопасности Беларуси создала молниеносная милитаризация восточного фланга НАТО. А потому основные усилия МИД сегодня направлены на защиту национального суверенитета нашей страны. Новые реалии – это не только площадка для борьбы за выживание, но и окно возможностей.

Окно возможностей. Так ли страшны для Беларуси западные санкции?-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
В 2022 году нам удалось существенно продвинуться в развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией, углубить интеграцию в рамках Союзного государства. В рамках ЕАЭС и СНГ приоритетное внимание уделялось консолидации позиций государств-членов по противодействию санкционному давлению, созданию условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе в двустороннем формате. По линии ОДКБ мы подготовили четкую программу нашего председательства в Организации в 2023 году и сделаем все возможное, чтобы реализовать одобренные главой государства приоритеты на этом направлении.

Окно возможностей. Так ли страшны для Беларуси западные санкции?-7

Беларусь продолжает успешно сотрудничать с зарубежными государствами, налаживает новые контакты и укрепляет взаимодействие с уже проверенными партнерами. Удалось существенно углубить интеграцию в рамках Союзного государства, достичь успехов по противодействию санкциям в ЕАЭС и СНГ. Также развивается сотрудничество и по линии ОДКБ.

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# Международная политика # Сергей Алейник # Фотофакт

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