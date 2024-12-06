Лукашенко: задача номер один в Союзном государстве – реализация единой экономической политики

Реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на союзном пространстве – задача номер один. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в заседании принимают оба президента, главы правительств – они пообщались еще до заседания в расширенном формате. В целом в повестке широкий блок вопросов. В центре внимания – воплощение в жизнь положений Договора о создании Союзного государства. В его основе вопросы экономики. Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В 2023 году он достиг почти 55 миллиардов долларов. А в 2024-м – при условии сохранения текущих темпов – выйдем на 59 миллиардов долларов. Но дабы рост не останавливался, важно предпринимать своевременные шаги. Так, 6 декабря ожидается подписание договора о создании единого рынка электроэнергии. Он будет функционировать на равноправных условиях. Главное требование нашего Президента – положительный эффект от каждого принятого решения должны ощущать граждане Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Считаю, задача номер один – реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на союзном пространстве. Нам пока не удалось выйти на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры и различных вызовов.

Инструменты решения этой задачи понятны: скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, планомерное достижение технологического суверенитета и рациональное импортозамещение. Важно также устранить оставшиеся препятствия в двусторонней торговле. Сегодня мы сделаем еще один существенный шаг в союзном строительстве – подпишем договор о формировании объединенного рынка электрической энергии. Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Владимир Путин, Президент России:

И это решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Беларуси. На мой взгляд, это для комбыта и для промышленных предприятий имеет очень серьезное значение.