Лукашенко и Путин несут ответственность за судьбу Союзного государства – Вольфович

Заседание Высшего госсовета в Минске. Во Дворце Независимости все готово к его проведению. В ближайшее воскресенье 25-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства, и это повод подвести итоги, оценить эффективность работы. Для участия в заседании под председательством Президента Беларуси, Председателя ВГС Александра Лукашенко в Минск прибудет и Президент России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке широкий блок вопросов. В центре внимания – воплощение в жизнь положений Договора о создании Союзного государства до 2026 года и Концепция безопасности.

В условиях внешнего давления на наши страны это необходимость. За последние годы военно-политическая и социально-экономическая ситуация в Восточно-Европейском регионе, в том числе на территории Союзного государства, сильно изменилась. В отношении нас ведутся информационные и санкционные войны. Мы должны быть защищены.