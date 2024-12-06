Лукашенко и Путин несут ответственность за судьбу Союзного государства – Вольфович

Заседание Высшего госсовета в Минске. Во Дворце Независимости все готово к его проведению. В ближайшее воскресенье 25-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства, и это повод подвести итоги, оценить эффективность работы. Для участия в заседании под председательством Президента Беларуси, Председателя ВГС Александра Лукашенко в Минск прибудет и Президент России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке широкий блок вопросов. В центре внимания – воплощение в жизнь положений Договора о создании Союзного государства до 2026 года и Концепция безопасности.
В условиях внешнего давления на наши страны это необходимость. За последние годы военно-политическая и социально-экономическая ситуация в Восточно-Европейском регионе, в том числе на территории Союзного государства, сильно изменилась. В отношении нас ведутся информационные и санкционные войны. Мы должны быть защищены.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодня будет подписан, я думаю, другой уникальный документ. Это Договор о гарантиях безопасности в сфере обеспечения безопасности Республики Беларусь, Российской Федерации. Поэтому это важный, первый такой нормативный документ, который действительно определяет и говорит о том, что два государства друг за друга, гарантируют друг другу безопасность при необходимости в случае обращения одного государства к другому. Это очень важно. У каждого лидера государства есть, скажем так, свои обязанности, свои права и задачи самые главные по защите своего народа, по защите суверенитета. У Александра Григорьевича Лукашенко – по защите национальных интересов и защите народа Республики Беларусь. Он несет прямую за это ответственность и задачу. У Владимира Владимировича Путина – такие же точно права и обязанности по защите своего народа Российской Федерации. А вместе два наших лидера, наших стран, несут ответственность за судьбу Союзного государства.