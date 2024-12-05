Кочарян: больно смотреть на огромные украинские кладбища

Тигран Кочарян, медиаэксперт, специалист по информационной безопасности, соучредитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Армении:

Я вот смотрю на эти огромные кладбища украинские, и, вы знаете, больно на самом деле это все видеть. Больно видеть, сколько людей уже эмигрировало, сколько людей погибло, сколько людей стали недееспособными. И процесс продолжается. То есть процесс, как говорят часто, войны Запада с Россией до последнего украинца, он не останавливается. И вот это все достаточно страшно осознавать. То есть эти кадры я постоянно смотрю, их очень много, как бы правительство не старалось это все закрывать, это все равно выплывает наружу. И проблема в чем с этими кадрами? Проблема в том, что ты хорошо понимаешь, что это может достаточно скоро случиться и в твоей стране. Потому что опять-таки цели те же, методички те же, инструменты практически те же, просто они применяются конкретно на данную страну. Нет человека, который бы хотел войны. Для меня люди, которые желают войны, я как-то на них странно смотрю. Мир должен быть достойным, должен быть правильным. То есть не должно быть мира, где одна сторона должна быть унижена, как пытаются, например, навязать многим странам, в том числе и постсоветскому региону. Такого не должно быть. Поэтому мудрости желаю тем народам и тем странам, которых пока что не вовлекли в этот всеобщий Содом и Гоморру. А дальше мы уже будем смотреть.