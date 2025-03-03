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Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с Россией о прекращении огня в Украине

03 марта 2025 06:07
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Премьер-министр Венгрии призвал Брюссель начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине. С таким заявлением Виктор Орбан выступил в письме к главе Евросовета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с Россией о прекращении огня в Украине-2

Кроме этого, венгерский политик высказался против новых поставок вооружения и финансирования Киева Евросоюзом. Отметим, письмо Орбана появилось после того, как Брюссель распространил проект заявления, которое должно быть принято по итогам предстоящего саммита лидеров ЕС 6 марта. Документ предусматривает дополнительную военную поддержку Украины и быстрое увеличение расходов европейских стран на оборону.

# Виктор Орбан # Украина # Международная политика # Венгрия

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