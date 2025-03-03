Депутат Ландтага Баварии: новый канцлер Германии не сможет выполнить предвыборные обещания

«Прежде всего, нам нужны мир и хорошие отношения с Россией. И все это возможно только с АдГ. И Фридриху Мерцу было бы разумно вступить с нами в коалиционные переговоры сейчас».