Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с Россией о прекращении огня в Украине

Премьер-министр Венгрии призвал Брюссель начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине. С таким заявлением Виктор Орбан выступил в письме к главе Евросовета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер-министр Венгрии призвал Брюссель начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине. С таким заявлением Виктор Орбан выступил в письме к главе Евросовета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме этого, венгерский политик высказался против новых поставок вооружения и финансирования Киева Евросоюзом. Отметим, письмо Орбана появилось после того, как Брюссель распространил проект заявления, которое должно быть принято по итогам предстоящего саммита лидеров ЕС 6 марта. Документ предусматривает дополнительную военную поддержку Украины и быстрое увеличение расходов европейских стран на оборону.