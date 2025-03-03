Лукашенко новому экономическому блоку: как никогда в этой пятилетке нужно экономить

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, принял кадровые решения по формированию экономического блока правительства. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Многие уже были назначены и работали до проведения выборов Президента Беларуси, чтобы избиратели понимали, с кем глава государства будет работать. Обращаясь к экономическому блоку Лукашенко заявил, что «каждый рубль нужно беречь» и как никогда экономить в текущей пятилетке.

Назначил 3 марта Глава государства и нового министра связи и информатизации. Им стал Кирилл Залесский. Ранее этот пост занимал Константин Шульган. Он проработал в должности руководителя ведомства с 2018 года.

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