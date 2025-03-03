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Трамп на встрече с командой по нацбезопасности рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине

03 марта 2025 07:55
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США 3 марта могут принять решение о приостановке помощи Украине. Как сообщают крупные американские издания, президент Дональд Трамп планирует провести встречу со своей командой по национальной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп на встрече с командой по нацбезопасности рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине-2

Ожидается участие главы Пентагона и госсекретаря США. По данным СМИ, глава Белого дома с чиновниками рассмотрят и, возможно, примут меры по ряду стратегий в отношении Киева. Ожидаемым итогом этого совещания может стать приостановка или полная отмена американской военной помощи Украине, включая поставки боеприпасов и оборудования, одобренные предыдущей администрацией США. 

# Дональд Трамп # Международная политика # Украина

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