Трамп на встрече с командой по нацбезопасности рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине

США 3 марта могут принять решение о приостановке помощи Украине. Как сообщают крупные американские издания, президент Дональд Трамп планирует провести встречу со своей командой по национальной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается участие главы Пентагона и госсекретаря США. По данным СМИ, глава Белого дома с чиновниками рассмотрят и, возможно, примут меры по ряду стратегий в отношении Киева. Ожидаемым итогом этого совещания может стать приостановка или полная отмена американской военной помощи Украине, включая поставки боеприпасов и оборудования, одобренные предыдущей администрацией США.