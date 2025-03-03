Кирилл Залесский назначен новым главой Министерства связи и информатизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, во время совещания во Дрорце Независимости назначил нового министра связи и информатизации, информирует Telegram-канал «Пул Первого». Им стал Кирилл Залесский.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, во время совещания во Дрорце Независимости назначил нового министра связи и информатизации, информирует Telegram-канал «Пул Первого». Им стал Кирилл Залесский.
Ранее пост главы ведомства занимал Константин Шульган. Он был министром связи и информатизации с августа 2018 года.