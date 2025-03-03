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Кирилл Залесский назначен новым главой Министерства связи и информатизации

03 марта 2025 08:40
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, во время совещания во Дрорце Независимости назначил нового министра связи и информатизации, информирует Telegram-канал «Пул Первого». Им стал Кирилл Залесский. 

Кирилл Залесский назначен новым главой Министерства связи и информатизации-1

Ранее пост главы ведомства занимал Константин Шульган. Он был министром связи и информатизации с августа 2018 года.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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