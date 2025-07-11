Лазуткин: США, вы даже отпущенным охламоном из Гомеля не управляете. Как вы можете управлять Зеленским, поляками, литовцами?

Андрей Лазуткин, политолог:

Президент о чем сказал? Что якобы были с американцами договоренности, что мы кого-то отпускаем, но пускай они себя нормально ведут. Сразу же это было нарушено. Отсюда у меня вопрос. Вот если вы на месте американцев человека под какие-то гарантии принимаете к себе, потом он начинает нарушать то, что обещал, это же бьет по вам, по вашей договороспособности, по вашей какой-то позиции в отношениях с Беларусью. И получается, что нам такой человек выгоден в том плане, что... Ну посмотрите, вы даже этим парнем не управляете. Как вы можете управлять Зеленским, поляками, Навроцким, литовцами, если вы не можете справиться с одним охламоном из Гомеля? Это сразу очень ослабляет американскую позицию. Я думаю, были расчеты определенные. Но, как я это вижу, самое главное – это 30-й год, с кем мы будем бороться в телевизоре в 30-м году, если доживем, все будет нормально. Это выборы в Беларуси. И важно, чтобы не они формировали против нас какую-то колонну, которая с нами будет бороться, а мы сами формировали тех, кто будет противодействовать. Потому что тот, кто предупрежден, тот вооружен. Если вы знаете, как противник будет действовать, как он мыслит шаблонно, какие решения он будет принимать, вы уже победили. Уже. Хотя до этих выборов еще 5 лет. Так надо превентивно формировать…

Григорий Азаренок, СТВ:

Может, к 30-му 200 тысяч евро все-таки соберет для решительного удара?

Андрей Лазуткин:

Давайте посчитаем. По тысяче, допустим, за две недели. Это в год 20 тысяч. Ну и сколько там? 5 лет? Соточка. Не 200, но половинку можно собрать.