Объём торговли между Беларусью и странами СНГ за 8 месяцев 2023 года вырос на 12,5% – Алейник

Страны СНГ нацелены укреплять потенциал Содружества, а также развивать интеграционное взаимодействие. Об этом по итогам заседания Совета министров иностранных дел Содружества заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром в Бишкеке были согласованы 20 пунктов повестки, которую рассмотрят на предстоящем Саммите главы государств СНГ.

Узкий состав сегодняшнего совещания длился полтора часа. Именно в этом формате министры обсуждают спорные моменты. И официально, и в кулуарах звучало мнение – необходимо укреплять потенциал Содружества, развивать интеграционное взаимодействия. В принципе, подобной для разрешения острых моментов площадки у стран СНГ больше нет.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

И мы, конечно, уделяем этим вопросам очень большое внимание, потому что экономическая устойчивость, самодостаточность Содружества – залог стабильного процветания и развития наших государств. Мы уделили внимание и взаимной торговле. К слову скажу, что объем торговли между Беларусью и странами СНГ за восемь месяцев текущего года вырос до 33 миллиардов долларов – это 12,5 % роста. В денежном исчислении сумма 3,7 миллиарда плюс в сравнении с прошлым годом. Эти показатели говорят сами за себя, потому что в принципе все страны Содружества подтверждают нацеленность на укрепление экономического взаимодействия, промышленной кооперации, обеспечения технологического суверенитета.

И, естественно, на этом базируется взаимный рост торговли и развития всех остальных измерений экономического взаимодействия, включая транспортно-логистические коридоры, систему расчетов, которая, кстати, тоже постепенно, но очень устойчиво двигается в сторону перехода на национальные валюты. Объем расчетов в национальных валютах составляет уже порядка 80 %. Я думаю, что эта тенденция и дальше будет продолжаться и обеспечивать нашу устойчивую торговлю со странами-партнерами.