Президент Экваториальной Гвинеи: неоколониалисты продолжают высасывать из нас ресурсы и соки

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перестав быть колониями де-юре, страны Африки таковыми фактически быть не перестали. И это при том, что обладают колоссальными природными богатствами. В Экваториальной Гвинее, например, бокситы, золото, алмазы, нефть – чего только нет. Но, увы, на благосостоянии жителей их стран это никак не сказывается.