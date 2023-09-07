Президент Экваториальной Гвинеи: неоколониалисты продолжают высасывать из нас ресурсы и соки

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перестав быть колониями де-юре, страны Африки таковыми фактически быть не перестали. И это при том, что обладают колоссальными природными богатствами. В Экваториальной Гвинее, например, бокситы, золото, алмазы, нефть – чего только нет. Но, увы, на благосостоянии жителей их стран это никак не сказывается.
Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Экваториальной Гвинеи:
Спасибо за гостеприимство. Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения за то, что пришлось перенести визит, это произошло из-за моего графика. Хотел бы отметить, что приезд – свидетельство того, что белорусский народ для нас братский. Мы приближаемся к 100-летию празднования обретения независимости. Но это номинально. Мы продолжаем себя ощущать жертвами неоколониализма. Если по сей день на Африканском континенте продолжает существовать нищета, значит, неоколониалисты продолжают высасывать из нас ресурсы и соки. Об этом мы неоднократно заявляли с трибуны ООН. Но мы поняли, что бессильны что-то поменять.
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