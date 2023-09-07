Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за тёплый приём
Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обианг Нгема прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера. Визит должен был состояться в конце июня, тогда же сформировали повестку переговоров. Однако встречу перенесли по причине рабочего графика африканского гостя.
В свою очередь президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и подчеркнул, что его визит является свидетельством того, что наши народы братские. Говоря о деталях двусторонних переговоров, Обианг Нгема обратил внимание в том числе и на вопросы международной проблематики.
Обианг Нгема, президент Экваториальной Гвинеи:
Мы приближаемся к празднованию столетия обретения независимости некоторых африканских государств. Тем не менее мы понимаем, что речь идет о номинальной независимости. Мы продолжаем оставаться жертвами неоколониализма, ощущать на себе давление тех стран, которые продолжают осуществлять подобную политику. Обо всех этих ситуациях и проблемах мы неоднократно заявляли с трибун ООН, но, как показала практика, ситуация не изменилась и мы находимся в состоянии бессилия что-то поменять.
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