Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за тёплый приём

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обианг Нгема прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера. Визит должен был состояться в конце июня, тогда же сформировали повестку переговоров. Однако встречу перенесли по причине рабочего графика африканского гостя.

В свою очередь президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и подчеркнул, что его визит является свидетельством того, что наши народы братские. Говоря о деталях двусторонних переговоров, Обианг Нгема обратил внимание в том числе и на вопросы международной проблематики.