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Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам

07 сентября 2023 11:07
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Беларусь готова поддерживать страны Африки в их стремлении к независимости. Об этом заявил президент Беларуси во время переговоров со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обианг Нгема прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера. Визит должен был состояться в конце июня, тогда же сформировали повестку переговоров. Однако встречу перенесли по причине рабочего графика африканского гостя.

Традиционно официальный визит начался с торжественной церемонии встречи двух лидеров. Вот эти кадры.

Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам-1

Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам-3

Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам-5

В эти минуты лидеры подводят итоги переговоров. Как отметил в ходе сегодняшней встречи Александр Лукашенко, для него Африка – это не загадочный континент. Президент Беларуси неоднократно посещал этот регион и крайне рад процессам, которые сегодня там происходят. Речь о приобретении независимости стран континента и избавления от гнета империалистических государств. Беларусь готова помочь на этом пути. Александр Лукашенко подчеркнул, что народы Африки для нас не чужие люди. И именно поэтому Беларусь приглашает гостей и открывает сердца.

Встреча лидеров двух стран сегодня главное политическое событие дня. Во Дворце Независимости работают не только белорусские журналисты, но также и представители СМИ Экваториальной Гвинеи. В пресс-центре находится и наша съемочная группа. На связи со студией наш корреспондент Полина Королева.

Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам-8

Полина Королева, политический обозреватель:
Встреча лидеров Беларуси и Экваториальной Гвинеи продолжается. Как отметил Александр Лукашенко, обе стороны открыты для диалога и, что главное, готовы к практическому сотрудничеству по разным направлениям.

Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам-11

Глава нашего государства неоднократно говорил, что сегодня у Африки есть большой потенциал для развития. Страны этого континента решительно настроены выйти из-под диктата западных транснациональных корпораций, которые навязали им роль сырьевых придатков. Наша страна выступает за построение многополярного мира и уверена, что независимость и суверенитет – главное для существования государства. Потому Беларусь готова стать активным участником социально-экономического расцвета Африки и, как подчеркнул Александр Лукашенко, помочь быть хозяевами на своей земле для обеспечения благополучия граждан.

Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам-14

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Беларусь готова помочь в индустриализации вашей страны, модернизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности, поставках широкого спектра техники, другой промышленной и продовольственной продукции. Мы также имеем хорошие компетенции в возведении современных мясомолочных и других перерабатывающих комплексов, разведке и добыче полезных ископаемых, реализации совместных инфраструктурных проектов. Много возможностей для сотрудничества нам предоставляет гуманитарная сфера – наука, культура, образование, туризм. Медицинскую помощь самого высокого уровня вашим гражданам могут оказать белорусские организации здравоохранения.

Совместная работа деловых кругов и национальных торгово-промышленных палат должна стать ключевым звеном в процессе выстраивания и формирования новых устойчивых бизнес-связей.

Важным шагом для развития всестороннего сотрудничества по итогам вашего визита будет создание Совместной комиссии. Предлагаю поручить министрам иностранных дел как сопредседателям Совместной комиссии провести ее первое заседание в самые короткие сроки и определить конкретные планы и проекты, в том числе опираясь на наши договоренности. Господин президент, мы открыты для диалога по всем интересующим вас вопросам, готовы к предметному обсуждению любых направлений взаимодействия и наполнению их реальным практическим содержанием.

Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам-17

Лукашенко на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи: мы открыты для диалога по всем вопросам-19

Полина Королева:
Напомним, президент Экваториальной Гвинеи впервые посещает Беларусь. Этот визит закрепит успехи проделанной ранее работы, цель которой – укрепление партнерства. По итогам сегодняшних переговоров планируется подписание ряда знаковых документов, они коснутся разных сфер деятельности: научного и технического сотрудничества, здравоохранения, области образования и туризма.

# Беларусь-Гвинея # Александр Лукашенко # Полина Королева # Фотофакт

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