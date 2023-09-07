Александр Лукашенко: «Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента»

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обианг Нгема прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера. Визит должен был состояться в конце июня, тогда же сформировали повестку переговоров. Однако встречу перенесли по причине рабочего графика африканского гостя.

Тему лидеры продолжили обсуждать и в расширенном формате. Как отметил глава белорусского государства, наша страна может и готова стать активным участником социально-экономического расцвета Африки. Тем более что наши оценки ситуации в регионе и мире полностью совпадают.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы видим, что государства Африканского континента все решительнее проводят самостоятельную, суверенную, миролюбивую политику, не оглядываясь на страны так называемого золотого миллиарда. Минск последовательно на протяжении многих лет всемерно поддерживает это стремление. Визиты в Зимбабве, контакты на высшем уровне с Египтом, планы по работе с Кенией, Мозамбиком, Нигерией, Угандой, ЮАР – тому подтверждение. Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента.

Что касается двусторонней повестки дня, то сегодня сделан хороший задел на будущее. Интерес стран друг к другу огромен. Текущая ситуация в мире подталкивает к более активному взаимодействию. Я уже сказал своему коллеге и другу о том, что Экваториальную Гвинею, сравнительно небольшое государство, но очень богатое ресурсами, никто в покое не оставит. Президент со мной согласился.

К сожалению, современный мир держится на силе. И тот останется существовать в этом мире, кто будет иметь силу себя защитить. Это ВПК, это оборона государства. В этом плане мы будем вместе работать, чтобы помочь вашему государству. Я убежден, что через короткое время мы заключим новые контракты и положим в копилку наших отношений миллионы долларов. Уверен, что при вашей личной поддержке Беларусь и Экваториальная Гвинея уже в ближайшее время продвинутся в вопросах поставок техники, модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, мы готовы не только продавать и покупать готовую продукцию, но также создавать совместные производства, обучать персонал.