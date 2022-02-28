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Помощник президента России о переговорах с Украиной: нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции

28 февраля 2022 17:19
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Переговоры России и Украины в Гомельской области завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но сегодня, 28 февраля, на берегу Припяти состоялся только первый раунд, который длился больше пяти часов. Стороны определили ряд тем, по которым наметились определенные решения.  

Основной целью переговоров было, конечно же, обсуждение прекращения огня на всей территории Украины. Чтобы эти решения получили возможность реализации, стороны переговоров разъезжаются в свои столицы для консультаций на местах. Как заявил руководитель российской делегации, сегодня удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.  

Помощник президента России о переговорах с Украиной: нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции-1

Владимир Мединский, помощник президента России:  
Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно пять часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни.  

Помощник президента России о переговорах с Украиной: нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции-4

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# Международная политика # Владимир Мединский # Михаил Подоляк # Фотофакт

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