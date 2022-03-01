Минобороны опровергло участие белорусской армии в спецоперации на территории Украины

Новости Беларуси. Министерство обороны в очередной раз опровергло участие белорусских военнослужащих в спецоперации на территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реакция последовала в связи с обращениями о возможном участии наших Вооруженных Сил в боевых действиях за пределами страны.

Министерство обороны Беларуси:

Для граждан, которые в перемещении любой колонны военной техники либо одиночных образцов сразу усматривают переброску сил в Украину, поясняем: Вооруженные Силы Республики Беларусь занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению, и перемещение техники и личного состава является обычным процессом. Мы уже неоднократно заявляли, что часть сил и средств военного ведомства выполняют задачи по усилению охраны участков государственной границы Республики Беларусь, в том числе на ее южном направлении.

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